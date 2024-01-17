Мир 17 января 2024, 09:05 Депутат ЕП заявил, что прокси-война НАТО с Россией уничтожила Украину Депутат ЕП Уоллес: прокси-война НАТО с Россией уничтожила Украину РИА «Новости»

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Стремление западных стран к конфликту с Россией уничтожило Украину. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания палаты.

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах», — пояснил он.

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По словам Уоллеса, этот конфликт уничтожил Украину без какой-либо на то причины. Ирландский политик подчеркнул, что войну можно было остановить, но США и руководство НАТО стремились нанести больше урона России.

На Западе все чаще говорят о бессмысленности украинского конфликта. Отставной офицер ВМС США Гарри Табах заявил ранее, что США не хотят победы Украины над Россией, они также не заинтересованы в поддержании украинской государственности. Вашингтон «медленно душит» европейскую страну ради своих интересов.

Однако затягивание нынешнего конфликта — это ошибка США, уверен экс-аналитики ЦРУ Джордж Биби. Он считает очевидными успехи России на Украине, на фоне чего переговорные возможности Запада снижаются.