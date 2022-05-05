Депутат ЕП Успасских отметил, что нужно помогать интеграции украинских беженцев на рынке труда ЕС

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских указал на необходимость помогать украинским беженцам в интеграции на европейском рынке труда. Об этом написал RT.

С 24 февраля Украину покинули более 5,3 миллиона человек, отметил парламентарий в обращении к Еврокомиссии. Беженцы направились в соседние страны Евросоюза, где им необходима работа.

По словам Успасских, главным препятствием интеграции беженцев на рынке труда является языковой барьер, без языка «украинцы не смогут заниматься в ЕС квалифицированным трудом, обеспечить защиту своих прав и избежать эксплуатации».

Парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие меры будут приниматься, чтобы помочь украинцам найти работу в ЕС.