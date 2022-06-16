Депутат ЕП Перейра выразила обеспокоенность ценами на нефть после сокращения импорта из РФ
Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра выразила обеспокоенность ростом цен на нефть после запрета ее импорта из России. С обращением, которое парламентарий направила в Еврокомиссию, ознакомился RT.
Перейра упомянула слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в конце мая сообщила, что ЕС рассчитывает сократить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года.
«Это решение неизбежно сильно отразится на ценах на топливо, которое подорожало уже настолько, что оказывается не по средствам для большинства граждан и предприятий малого и среднего бизнеса в Португалии», — констатировала Перейра.
Она поинтересовалась, была ли Еврокомиссией проведена предварительная оценка последствий нефтяного эмбарго.