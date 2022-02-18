Депутат ЕП Фотыга заявила, что Россия угрожает безопасности Европы

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга заявила, что Россия представляет «угрозу европейской безопасности». Ее обращение к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю пересказал RT.

Политику России Фотыга назвала «агрессивной и ревизионисткой, отметив, что в ней «нет ничего нового». Она привела в пример войны в Чечне, события в Грузии 2008 года и действия царской России и СССР.

Депутат пришла к выводу, что «нынешняя агрессивная риторика Кремля и угрозы европейской безопасности являются не временной тенденцией, а результатом последовательной российской политики».