20 февраля 2024, 18:52
Депутат ЕП Белька предложил обложить дополнительными налогами работающий в России международный бизнес
Член Европарламента от Польши Марек Белька предложил ввести дополнительный налог для международных корпораций, продолжающих работать в России. Об этом сообщил RT.
По мнению депутата, такие компании ведут себя безответственно. В связи с этим следует обложить их дополнительными налогами, отметил Белька.
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«Они не только подрывают усилия государств — членов и граждан ЕС по перекрытию России доступа к западным средствам, но также ставят под угрозу нашу работу, поскольку ведут дела и платят налоги в России, тем самым помогая Путину», — добавил он.
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