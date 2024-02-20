Мир 20 февраля 2024, 18:52 Депутат ЕП Белька предложил обложить дополнительными налогами работающий в России международный бизнес

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Член Европарламента от Польши Марек Белька предложил ввести дополнительный налог для международных корпораций, продолжающих работать в России. Об этом сообщил RT.

По мнению депутата, такие компании ведут себя безответственно. В связи с этим следует обложить их дополнительными налогами, отметил Белька.

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«Они не только подрывают усилия государств — членов и граждан ЕС по перекрытию России доступа к западным средствам, но также ставят под угрозу нашу работу, поскольку ведут дела и платят налоги в России, тем самым помогая Путину», — добавил он.