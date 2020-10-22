Депутат допустил десантную операцию России из-за конфликта в Карабахе

Вариантов реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе может быть несколько, но ни в одном нет уверенности. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Депутат уверен, что из-за последних событий Россия должна доказать, что она на постсоветском пространстве является ведущей страной, передает «Национальная служба новостей».

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорнокарабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — рассказал Затулин.

По его мнению, российская сторона должна будет объяснить Грузии, что нужно спокойно воспринять пересечение через воздушное пространство самолетов с необходимыми средствами в Армению, если это понадобится. Ведь речь идет и о безопасности России в том числе, которая может пострадать от передвижения боевиков по Кавказу.

Депутат уверен — над большинством армян нависла угроза, а они еще помнят геноцид в этом районе. Поэтому Россия должна принять меры, считает Затулин.

Ранее МИД Армении указал на единственный путь решения проблемы Карабаха, сообщает «Газета.ru».