Мир 23 апреля 2024, 17:23 Депутат Делягин заявил, что власти разрабатывают шаги в ответ на конфискацию российских активов

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Ест три ответных шага, к которым можно прибегнуть после конфискации российских активов Западом. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Во-первых, речь идет о конфискации государственной собственности, расположенной в России. Например, можно говорить о финском энергетическом концерне Fortum и других.

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«А дальше необходимо конфисковать активы крупного бизнеса, потому что на Западе государство управляется крупным международным бизнесом», — отметил депутат.

Наконец, он заявил, что также можно запретить на территории России интеллектуальную собственность корпораций, зарегистрированных во враждебных странах.

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