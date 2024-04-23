23 апреля 2024, 17:23
Депутат Делягин заявил, что власти разрабатывают шаги в ответ на конфискацию российских активов
Ест три ответных шага, к которым можно прибегнуть после конфискации российских активов Западом. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Во-первых, речь идет о конфискации государственной собственности, расположенной в России. Например, можно говорить о финском энергетическом концерне Fortum и других.
Реклама
«А дальше необходимо конфисковать активы крупного бизнеса, потому что на Западе государство управляется крупным международным бизнесом», — отметил депутат.
Наконец, он заявил, что также можно запретить на территории России интеллектуальную собственность корпораций, зарегистрированных во враждебных странах.
Международные отношения
Реклама
Реклама