Мир 08 июня 2023, 12:35 Депутат Делягин заявил, что G7 потеряла свое влияние в США

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В США обратили внимание на экономический союз BRICS, потому что после изгнания России G7 перестала там что-то значить. Таким мнением с РИА ФАН поделился зампредседателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, как только G8 превратилась в G7, она потеряла свой вес. В связи с этим в американских СМИ начали активно говорить о BRICS, хотя раньше не проявляли к союзу такого внимания.

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«После изгнания России из G8 то, что осталось в виде G7, в общем-то, никакого значения не имеет. Поэтому я как-то не сталкивался с серьезными оценками того, что „большая семерка“ имеет какое-то значение в США», — подчеркнул Михаил Делягин.

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