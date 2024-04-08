Мир 08 апреля 2024, 13:54 Депутат Делягин: задержка платежей из РФ в Казахстан может ударить по бизнесу

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Сроки проведения платежей из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель вследствие проверки контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Проблема может стать фатальной для представителей бизнеса, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ИА НСН.

По словам депутата, подобное замедление можно считать саботажем со стороны властей Казахстана. Если бы банки боялись санкций, они выделили бы одну организацию для перевода всех операций.

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«Для бизнеса это удар. Это подрыв двустороннего экономического сотрудничества. Соответственно, это подрыв казахстанского бизнеса, который ориентирован на сотрудничество с Россией», — отметил Делягин.