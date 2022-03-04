Депутат Чернышов призвал отказаться от долларов при расчетах с Западом

Россия должна требовать расчета в рублях, поставляя на Запад газ и нефть, считает депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Таким мнением он поделился с NEWS.ru.

По словам Чернышова, такой шаг продемонстрирует уверенность России в своей валюте и экономике.

«В будущем надо переходить на рубли и в расчетах за нефть и газ, за нашу сталь. Впоследствии это окажется крайне важным для дальнейшего развития и благополучия нашей страны. Отказ от расчетов в долларах позволит создать альтернативную финансовую систему, которая позволит не зависеть от этой валюты и России, и странам Азии», — считает Чернышов.