Депутат Чепа заявил, что Европарламент действует по указке США | 360°

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Депутат Чепа заявил, что Европарламент действует по указке США

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Глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине. В разговоре с RT ее заявление прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По словам Чепы, члены Европарламента не думают о людях, а просто действуют по указанию «старших товарищей», то есть, США. Поставки тяжелого вооружения Украине приведут к затягиванию конфликта, и, принимая такие решения, политики не думают о мирных жителях, считает депутат.

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