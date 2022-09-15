Депутат Чепа высмеял идею главы ЕК отправлять выросшие счета за электричество в Москву | 360°

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Депутат Чепа высмеял идею главы ЕК отправлять выросшие счета за электричество в Москву

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять выросшие счета за электроэнергию и газ в Москву. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высмеял подобное заявление. Об этом сообщил RT.

По словам российского политика, многие европейские лидеры не знают, что ответить своим гражданам в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что единственным решением для них остается винить в энергетическом кризисе Россию.

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«Протесты, возмущение людей по поводу ситуации в стране — с уходом лета эта напряженность будет возрастать, остается одна возможность — отшучиваться», — заявил депутат.

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