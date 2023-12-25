Мир 25 декабря 2023, 16:51 Депутат Чепа высказал мнение, что беспорядки в Белграде устроили спецслужбы западных стран

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя задержание 35 человек во время беспорядков у здания парламента в Белграде, сообщил, что их устроили сотрудники западных спецслужб. Об этом написал RT.

Депутат считает, что все идет «по специальной технологии». Он также добавил, что независимая позиция Александра Вучича не устраивает Запад.

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Ранее СМИ писали, что в Белграде задержали 35 человек на фоне беспорядков у здания парламента.