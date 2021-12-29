Депутат Чепа: в случае расширения НАТО могут возникнуть конфликты

Депутат Алексей Чепа рассказал, что у России с Западом возникнут конфликты, если НАТО не примет договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что правительство России против расширения НАТО. Если компромисс не будет найден, то начнется гонка вооружений. Чепа также добавил, что рассчитывает «на разум некоторых западных политиков».

«Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам», — заключил депутат.