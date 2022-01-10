facebook_pixel
    10 января 2022, 17:00

    Депутат Чепа прокомментировал слова генсека НАТО Столтенберга о важности диалога с РФ

    Полина Гребенщикова

    Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал слова генсека НАТО Йена Столтенберга о диалоге военного блока с Россией. Столтенберг отметил, что диалог важен для недопущения конфликта в Европе.

    Владимир Путин и МИД России уже сделали заявления и «однозначно прочертили красные линии», сказал Чепа.

    «Это гарантия безопасности. Я прекрасно понимаю, что НАТО осознает серьезность ситуации, и, естественно, они будут реагировать. Без внимания это остаться не могло, как мы и предполагали», — заключил депутат.