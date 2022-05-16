Депутат Чепа прокомментировал скандал на Евровидении из-за подмены оценок

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что страны, которые сейчас рассказывают о подмене оценок на Евровидении, делают это от обиды, написал Life.

Он также добавил, что вероятно им не понравился тот факт, что при выборе победителя учитывались не старания артистов, а политические интересы.

«Страны претендовали на какой-то успех, артисты готовились, старались, строили планы. В первую очередь да [им обидно, поэтому и говорят о подмене]. То, что Евровидение уже на протяжении многих лет является политизированной структурой, всем давно известно. Конечно, в том тренде, в котором сегодня политики диктуют миру свою повестку во всех отношениях, будь то политика, культура, спорт — везде навязанные понятия, навязанные стереотипы», — сказал Чепа.

Политик добавил, что в таких конкурсах все решают определенные люди, которых не интересует ни «будущее воспитание молодежи, ни определенные принципы».

Ранее стало известно, что Румыния обвинила организаторов Евровидения в подмене оценок в пользу Украины. Азербайджан и Грузия также отметили, что были объявлены не те результаты.