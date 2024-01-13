Мир 13 января 2024, 14:17 Депутат Чепа призвал российские суда соблюдать осторожность на Ближнем Востоке Unsplash

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Российским кораблям следует быть внимательнее при проходе через зону конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал удар хуситов по танкеру с российской нефтью в Красном море. Чепа рекомендовал судам избегать опасную зону и соблюдать максимальную осторожность в случае передвижения по ней.

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«Мы понимаем напряженность ситуации, мы понимаем, что происходит в регионе, поэтому относиться к этому надо с полной серьезностью», — указал депутат.

Парламентарий добавил, что в результате атаки йеменских хуситов никто не пострадал, а танкер не получил повреждений.

Ранее британская компания Ambrey сообщила о нападении боевиков на корабль с российской нефтью в Аденском заливе. Йеменские хуситы по ошибке атаковали шедшее под флагом Панамы судно, ракета приземлилась рядом с кораблем. По информации Ambrey, боевики запустили снаряд в 90 морских милях к юго-востоку от Адена.