Депутат Чепа призвал ужесточить позицию России в отношениях с Германией | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Чепа призвал ужесточить позицию России в отношениях с Германией

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Германия на протяжении длительного времени являлась экономическим партнером России. Однако в связи с последними событиями необходимо пересмотреть позицию по отношению к этой стране. Таким мнением поделился первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам политика, России стоит отказаться от старой стратегии экономического сотрудничества с Германией. Важно наметить более жесткий курс взаимодействия, ведь страна прославляла в Германию не только газ, и множество другой продукции.

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«Мы можем не следовать той экономической политике, которая была раньше установлена с Германией. В своих отношениях будем выдерживать жесткую позицию», — отметил Чепа.

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