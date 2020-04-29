    29 апреля 2020, 17:07

    Депутат Чепа: остановка строительства «Северного потока — 2» нужна лишь США и Украине

    Ольга Ситникова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы „Северный поток ­— 2“ был запущен в полном объеме. Не заинтересованы Соединенные Штаты по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», — пояснил Чепа.

    По мнению депутата, срыв строительства газопровода «больше никому не интересен».

    «Никакие стратегические и геополитические интересы не нарушены. Это взаимный интерес всех европейских стран — получать более дешевый газ», — подчеркнул заместитель председателя.

    Ранее Сергей Макогон заявил, что Украина постарается сорвать завершение строительства «Северного потока — 2».