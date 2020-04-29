«Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы „Северный поток ­— 2“ был запущен в полном объеме. Не заинтересованы Соединенные Штаты по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», — пояснил Чепа.

По мнению депутата, срыв строительства газопровода «больше никому не интересен».

«Никакие стратегические и геополитические интересы не нарушены. Это взаимный интерес всех европейских стран — получать более дешевый газ», — подчеркнул заместитель председателя.

Ранее Сергей Макогон заявил, что Украина постарается сорвать завершение строительства «Северного потока — 2».