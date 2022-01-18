Депутат Чепа прокомментировал сообщение об эвакуации российских дипломатов из Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией сообщение New York Times о том, что Россия эвакуирует дипломатов из Украины. Но добавил, что дипломатов необходимо обезопасить, передала «Вечерняя Москва».

Информацию издания Чепа назвал «взятой с потолка». Он подчеркнул, что у России нет планов по возвращению дипломатов.

«Однако ввиду возможных провокаций со стороны Киева для наших дипломатов нужно создать условия, при которых им не смогут нанести вред. И даже данная информационная атака является провокацией в их адрес со стороны спецслужб Украины и зарубежных СМИ», — сказал депутат.