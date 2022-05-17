Депутат Чепа обвинил Запад в организации цветных революций

Депутат Алексей Чепа заявил, что США и Великобритания занимаются организацией цветных революций. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Также он поддержал заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, который призвал Запад сконцентрироваться на мире. Чепа считает, что его призыв не будет услышан.

«Но мы целиком и полостью поддерживаем наших китайских товарищей, полностью с ними согласны и неоднократно об этом заявляли», — рассказал депутат.