Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия проявляет «дестабилизирующее поведение». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал данное высказывание. Об этом сообщила Pravda.ru.

Политик заявил, что претензии Лондона безосновательны. По его словам, страна высказывает обвинения в сторону России без фактического подтверждения своей позиции. При этом в Лондоне «не хотят никому ничего доказывать», передали Nation News.

Он отметил, что власти Великобритании «хотят, чтобы на поклон в их посольство бегали так, как бегает Украина».