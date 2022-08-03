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    03 августа 2022, 14:13

    Депутат Чепа назвал бесперспективной политику США

    Полина Гребенщикова

    Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — ошибка со стороны США. Таким мнением с RT поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, американцы таким образом пытаются «играть мускулами», но эта политика малоэффективна и бесперспективна.

    Депутат отметил, что президент США Джо Байден сейчас находится в сложном положении.

    «Администрация прекрасно это понимает, и предстоящие ноябрьские выборы [в Палату представителей США] явно не на руку демократам», — сказал Чепа.