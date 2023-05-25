Мир 25 мая 2023, 11:01 Депутат Бутина заявила, что при победе Десантиса на праймериз Трампа ждет печальная судьба

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Если губернатор Флориды Рон Десантис победит на праймериз Республиканской партии, то бывшему президенту США Дональду Трампу придется невесело. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на депутата Госдумы РФ, члена комитета по международным делам Марию Бутину.

Она написала в своем Telegram-канале, что Десантису, чтобы пойти на выборы, нужно санчала победить на праймериз. Но в то же время отметила, что этот вариант развития событий весьма вероятен. Однако Трампу в таком случае придется идти независимым кандидатом, что усложнит ему предвыборную гонку.

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«Расклад интересный — очевидно, Десантис — фаворит „системных“ республиканцев, партбоссов, а Трамп — народный. Первого сделать кандидатом удобно: послушный и понятный, но рискованно — по узнаваемости и популярности — совсем не трамп (trump — козырь, англ., — прим. ред.). Можно все провести „по процедуре“, но выборы проиграть: так себе история. Трамп, напротив, — популярный, но вкупе с антирейтингом, а также бессистемный и непослушный», — написала Бутина.

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