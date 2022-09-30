Депутат Бутина высказалась о «декларации лояльности» для россиян в Эстонии | 360°

Мир 30 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Бутина высказалась о «декларации лояльности» для россиян в Эстонии

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Власти Эстонии рассматривают возможность ввести «декларацию лояльности» для россиян, желающих получить гражданство страны. В разговоре с «Политикой сегодня» эту идею прокомментировала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Использование такого документа предложил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Предполагается, что россияне, желающие получить гражданство, должны будут заполнять анкету, в которой будут заданы вопросы об их политической позиции, в том числе, об отношении к спецоперации.

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Бутина призвала россиян не подписывать этот документ, если его примут.

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«То, что Эстония так себя ведет, это ожидаемо, потому что это русофобское и недружественное нам государство. Другой разговор — как мы будем себя в этом случае вести. Я очень надеюсь, что наши сограждане останутся верны своей родине», — заявила депутат.

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