23 декабря 2022, 17:54
Депутат Бутина оценила решение Сената США одобрить поправку о конфискации российских активов
Депутат Бутина: решение Сената США спровоцирует вывод денег из банков
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина в своем Telegram-канале прокомментировала решение Сената США одобрить поправку о конфискации российских активов в пользу Украины.
По ее словам, такая инициатива спровоцирует экстренный вывод денег из американских банков.
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«Интересно, кто в своем уме теперь станет вкладывать деньги в американскую экономику?» — процитировала «Политика сегодня» Бутину.
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Ранее стало известно, что американские сенаторы приняли проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере 1,66 триллиона долларов. Из них 44,9 миллиарда долларов пойдут на поддержку Украины, а также союзников по НАТО.
США
Мария Бутина
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