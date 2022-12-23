Мир 23 декабря 2022, 17:54 Депутат Бутина оценила решение Сената США одобрить поправку о конфискации российских активов Депутат Бутина: решение Сената США спровоцирует вывод денег из банков

Читать 360tv в

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина в своем Telegram-канале прокомментировала решение Сената США одобрить поправку о конфискации российских активов в пользу Украины.

По ее словам, такая инициатива спровоцирует экстренный вывод денег из американских банков.

Реклама

«Интересно, кто в своем уме теперь станет вкладывать деньги в американскую экономику?» — процитировала «Политика сегодня» Бутину.

Реклама

Ранее стало известно, что американские сенаторы приняли проект федерального бюджета на 2023 финансовый год в размере 1,66 триллиона долларов. Из них 44,9 миллиарда долларов пойдут на поддержку Украины, а также союзников по НАТО.