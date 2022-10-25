Депутат Бурматов заявил, что представители «зеленых» в Европе не думают об экологии | 360°

Мир 25 октября 2022, 15:02 Депутат Бурматов заявил, что представители «зеленых» в Европе не думают об экологии

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Представителей «зеленого» истеблишмента в Европе мало волнуют вопросы экологии. На данный момент они переживают лишь за сокращение финансирования. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, из-за энергетического кризиса экоактивисты потеряли существенную долу своего дохода. На этом фоне они всеми силами пытаются привлечь к себе внимание общественности. Однако часто для этих целей «зеленые» выбирают довольно провокационные и абсурдные способы, отметил депутат.

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«Мне кажется, это просто борьба за то, чтобы остаться в повестке. Сегодня „зеленые“ в Европе свою повестку утратили, где сейчас Грета Тунберг?», — пояснил он.

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