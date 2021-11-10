Депутат бундестага заявил, что мигранты вытеснят немцев из ФРГ

Депутат бундестага, член ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт дал интервью «Политике сегодня». По его мнению, в Германии слишком много мигрантов.

Депутат заявил, что за незаконное проникновение в Германию мигранты должны приравниваться к преступникам, после чего депортироваться на родину. Иначе, по мнению Гердта, мигранты вытеснят коренное население.

«Мигранты идут в Германию не для того, чтобы работать и внести свой вклад в благосостояние этой страны. 99% идут с одной целью — там бесплатно дают деньги. Идут в сторону рая земного, где социальная помощь равна их годовой зарплате. Работать не надо, немцы вымирают — займем их дома и эту территорию», — считает политик.

Он отметил, что, если Германия по ряду причин, включая экономический кризис и пустые социальные кассы, не сможет выплачивать пособия, немцы «подтянут поясок и пойдут работать на вторую работу». Мигранты же пойдут добывать себе то, чего они не получили, и что им было якобы обещано.