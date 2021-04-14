Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что положение немецких пенсионеров является самым худшим в Европе, написал сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что Евросоюзу требуются радикальные перемены, чтобы не повторить судьбу Советского Союза. Как считает парламентарий, выход из ЕС хорошо отразится на экономике Германии.

«Бизнес в Германии погибает, финансовое положение пенсионеров самое худшее в Европе. Сторонников идеи [выхода из ЕС] однозначно стало больше, люди чувствуют, как тяжело стало жить», — подчеркнул Гердт.

Гердт признался, что мечтает о свободном экономическом союзе.

В рамках федерального съезда в Дрездене делегаты партии «Альтернатива для Германии» подавляющим большинством голосов приняли резолюцию о прекращении членства Германии в Евросоюзе. Такая идея будет в основе программы выборов в бундестаг. Они состоятся в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что активисты Move Politics Campact поставили к офису канцлера Германии Ангелы Меркель деревянные гробы. Акция должна была напомнить властям о ситуации с коронавирусом в ФРГ, а также призвать ужесточить канарнтинные меры.