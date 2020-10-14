facebook_pixel
    14 октября 2020, 18:09

    Депутат бундестага заявил, что мир в Европе невозможен без России

    Полина Петрова

    Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что создание мирной обстановки в Европе невозможно без России. По его мнению, плохое отношение к нашей стране диктует политическая элита с помощью «большой идеологической машины».
    Депутат бундестага заявил, что мир в Европе невозможен без России

    Как считает Гердт, РФ демонстрирует «уникальное терпение» по отношению к нападкам извне. Политик призвал европейские страны пересмотреть отношения с Москвой и сделать все для установления нормального диалога, информирует сайт «Политика сегодня».

    «Никто не хочет войны, поверьте мне, никто. Создать мирное пространство на территории европейского континента без России невозможно», — отметил депутат.

    Он отметил, что при установлении контакта с Россией необходимо использовать все рычаги, которые не попадают под санкции. В их числе народная дипломатия, общение на уровне обмена школьников и студентов, малый и средний бизнес.