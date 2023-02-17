Мир 17 февраля 2023, 17:27 Депутат бундестага выступил с радикальным предложением по Украине Депутат бундестага Гизи предложила Германии полностью прекратить поставки оружия Украине РИА «Новости»

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Германии необходимо полностью прекратить военные поставки на Украину, начав лоббировать проведение мирных переговоров. Об этом изданию Berliner Zeitung заявила бывшая глава фракции Левой партии, депутат бундестага Грегора Гизи.

«В любом случае я выступаю против поставок оружия нашей страной. После Второй мировой войны у Германии больше нет права зарабатывать на боевых действиях, нужно полностью остановить передачу вооружений», — сказала она.

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Гизи присоединилась к обращению «Манифест за мир», которое набрало уже свыше 500 тысяч подписей. Кроме того, 25 февраля около Бранденбургских ворот в Берлине пройдет демонстрация за мир.

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«Нужно применить дипломатию и выступить за немедленное прекращение огня, помочь мирному диалогу России и Украины», — добавила депутат.

Петиция «Манифест за мир» появилась на платформе Сhange.org неделю назад. Ее поддержали многие немецкие политики, ученые, деятели искусства, культуры, писатели и журналисты.