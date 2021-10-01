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    01 октября 2021, 01:53

    Депутат бундестага выступил против вступления Украины в НАТО

    Дарья Бунякова

    Украину нельзя сделать членом НАТО, так как альянс должен оставаться мирным и защищать своих участников. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

    Депутат бундестага выступил против вступления Украины в НАТО

    «Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс. Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе, идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз», — заявил депутат газете «Известия».

    Он добавил, что альянс может поставить под угрозу вопрос безопасности, если сам начнет провоцировать раздор и беспорядки в других странах. Политик подчеркнул, что его партия не хочет, чтобы НАТО использовали для выполнения геополитических интересов США. Нольте добавил, что целью альянса является защита стран-участниц и ничего больше.

    В начале сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчёркивала, что для членства в альянсе Украина должна выполнить некоторые условия.