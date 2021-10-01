Депутат бундестага выступил против вступления Украины в НАТО

Украину нельзя сделать членом НАТО, так как альянс должен оставаться мирным и защищать своих участников. Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте.

«Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс. Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе, идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз», — заявил депутат газете «Известия».

Он добавил, что альянс может поставить под угрозу вопрос безопасности, если сам начнет провоцировать раздор и беспорядки в других странах. Политик подчеркнул, что его партия не хочет, чтобы НАТО использовали для выполнения геополитических интересов США. Нольте добавил, что целью альянса является защита стран-участниц и ничего больше.

В начале сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчёркивала, что для членства в альянсе Украина должна выполнить некоторые условия.