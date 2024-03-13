Мир 13 марта 2024, 11:14 Депутат бундестага указала на суть скандала с утечкой разговора о ракетах Taurus Депутат Вагенкнехт: скандал с утечкой разговора состоит в содержании этой беседы IMAGO / Michael Bihlmayer / Global Look Press

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Скандал вокруг утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможных атаках на Крымский мост с применением ракет Taurus заключается не в самом факте утечки, а в содержании этой беседы. Такое мнение выразила глава новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», сообщило РИА «Новости».

Вагенкнехт подчеркнула, что скандал состоит, собственно, не в том, что этот разговор был перехвачен, не в факте утечки.

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«Скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей», — подчеркнула она.

Обсуждение того, как можно использовать Taurus так, чтобы причастность Германии не была очевидной, указывает на то, что офицеры ВВС осознают, что поражение российских целей этими ракетами может втянуть ФРГ в войну.

При этом, подчеркнула Вагенкнехт, беседа показывает, что военные при этом исходят из того, что использование этих крылатых дальнобойных ракет не изменит ход конфликта на Украине.