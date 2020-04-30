Депутат Бундестага указал на проблемы Евросоюза
Депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал Евросоюз настоящей «мясорубкой», которая «перемалывает» небольшие государства. Парламентария процитировал «Царьград».
По мнению Гердта, несостоятельность ЕС проявилась во время пандемии коронавируса, поскольку все забыли об идеологических догмах, которые насаждались на протяжении многих лет.
Депутат заметил, что изначальную идею о ЕС, как о союзе суверенных государств, извратили. Теперь же это объединение превратилось в «мясорубку», перемалывающую такие небольшие страны как Румыния, Болгария и прибалтийские республики. По словам законодателя, они превратились «в рынок сбыта и рынок труда для большой империи».
«Их „всасывали“, уничтожали местное производство под предлогом его несоответствия европейским стандартам», — обратил внимание Гердт.