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    22 января 2021, 10:57

    Депутат бундестага рассказал, почему Меркель откажется вновь баллотироваться

    Полина Петрова

    Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Герт рассказал, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и откажется баллотироваться на новый срок в этом году, пишет РИА ФАН.
    Депутат бундестага рассказал, почему Меркель откажется вновь баллотироваться

    «Положение Ангелы Меркель сейчас непростое. Она находится между Россией и Америкой. Я понимаю, насколько тяжело принимать решения в интересах своей страны, понимая, что можно попасть под молоток США. Соединенные Штаты могут в один присест завалить всю автомобильную индустрию Германии», — пояснил Герт.

    По этой причине политик вынуждена балансировать между двумя странами. Как считает предприниматель, Меркель не стала бы выставляться и на нынешний период руководства. Он уверен, что женщина была готова покинуть должность, но поездка в США повлияла на ее решение.

    Герт думает, что Армин Лашет сможет продолжить многолетнюю стратегию Меркель. Депутат подчеркнул, что он способен обеспечить Меркель безопасный уход из политики.

    Выборы в бундестаг назначены на 26 сентября этого года. Новое правительство сформируют по результатам голосования. Меркель подчеркнула в рамках пресс-конференции в Берлине, что желает оперативного и быстрого формирования следующего правительства.