Депутат бундестага рассказал, почему Меркель откажется вновь баллотироваться

«Положение Ангелы Меркель сейчас непростое. Она находится между Россией и Америкой. Я понимаю, насколько тяжело принимать решения в интересах своей страны, понимая, что можно попасть под молоток США. Соединенные Штаты могут в один присест завалить всю автомобильную индустрию Германии», — пояснил Герт.

По этой причине политик вынуждена балансировать между двумя странами. Как считает предприниматель, Меркель не стала бы выставляться и на нынешний период руководства. Он уверен, что женщина была готова покинуть должность, но поездка в США повлияла на ее решение.

Герт думает, что Армин Лашет сможет продолжить многолетнюю стратегию Меркель. Депутат подчеркнул, что он способен обеспечить Меркель безопасный уход из политики.

Выборы в бундестаг назначены на 26 сентября этого года. Новое правительство сформируют по результатам голосования. Меркель подчеркнула в рамках пресс-конференции в Берлине, что желает оперативного и быстрого формирования следующего правительства.