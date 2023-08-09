Мир 09 августа 2023, 22:52 Депутат бундестага призвал снести все памятники Бандере на Украине Депутат бундестага Летч призвала посла ФРГ требовать от Зеленского снести памятник Бандере РИА «Новости»

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Парламентарий немецкого бундестага от Левой партии Гезине Летч спросила у правительства страны, даст ли оно поручение послу Германии на Украине Мартину Егеру требовать от президента Владимира Зеленского снести на территории действия киевского режима все памятники лидеру «Организации украинских националистов»* Степану Бандере. Об этом сообщил сайт Lenta.ru, ссылаясь на изученный запрос депутата.

Летч напомнила, что Бандера был идейным вдохновителем ОУН *. По ее словам, именно он нес ответственность за этнически изгнания в 1943 году, жертвами которых стали десятки тысяч польских мирных жителей. На вопрос парламентария ответила представитель правительства Сюзанна Бауманн.

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«Посольство ФРГ в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», — подчеркнула она.

Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики состоялся 11 июля. Депутаты сейма призвали киевские режим признать вину в Волынской резне.

*Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещенная на территории России