Депутат бундестага призвал провести расследование дела Навального с участием омских медиков

Ситуация с Алексеем Навальным похожа на избавление от отработанного материала, чтобы на прощание выставить Россию в самом невыгодном свете. Таким мнением с «360» поделился депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он призвал организовать прозрачное расследование с участием омских врачей.

«Надо спросить, действительно ли России это надо? Что у него там, появился особый компромат? Он у него всегда был. Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала», — заявил представитель парламента Германии.

По словам депутата, большего негатива из сложившейся ситуации выжать просто нельзя. Оппозиционный политик, известный публикацией компрометирующей информации, уходит под огромный информационный шум.

«В таком состоянии, как сейчас, он приносит Западу намного больше выгоды, чем когда он занимался своей деятельностью в России», — подчеркнул депутат.

Он предложил властям Германии взглянуть на ситуацию под другим углом, а для этого организовать прозрачное расследование, куда пригласить врачей, которые обслуживали Навального в первые часы после того, как он впал в кому.

«Пусть они расскажут о своем понимании того, что происходило с их пациентом», — призвал депутат.

Гердт подчеркнул, что сегодня информация в прессе снова идет с одним посылом: Россия, «Новичок», отравление.

«В России не осталось ядов, чтобы снова действовать по тому же сценарию? Это глупо и нелогично», — резюмировал депутат.

Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что в основе всех веществ группы «Новичок» лежит двусоставный газ. Его применяют при помощи распыления, и воздействовать только на одного человека невозможно. Он отметил, что если бы применялся действительно «Новичок», то количество пострадавших шло бы на десятки.

О том, что у Навального были совсем другие симптомы — не те, что вызывает «Новичок», ранее заявил создатель вещества Леонид Ринк. Он отметил, что отравление ядом вызывает смерть, а не кому.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала официальное заявление о состоянии Алексея Навального. Она заявила, что в организме госпитализированного в клинику «Шарите» нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин ожидает реакции Москвы на результаты лабораторных анализов немецких специалистов.

Ранее правительство Германии объявило, что все документы о состоянии Навального и проведенных процедурах получит Министерство иностранных дел России, а также страны из ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова на всестороннее взаимодействие с Германией для выяснения ситуации вокруг пострадавшего гражданина России. При этом он напомнил, что ранее на официальные запросы Берлин так и не ответил.

«Мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Алексея Навального доставили в германскую клинику «Шарите» из больницы в Омске. Его госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете во время возвращения в Москву из Сибири.