Депутат бундестага призвал президента Германии после визита на Украину встретиться с Путиным | 360°

Мир 26 октября 2022, 10:29 Депутат бундестага призвал президента Германии после визита на Украину встретиться с Путиным Депутат бундестага Крупалла: Штайнмайер должен провести переговоры с Путиным РИА "Новости"

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита на Украину должен отправиться в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла РИА «Новости».

По мнению депутата бундестага, посмотреть на разрушения в Киеве и послать знак солидарности — слишком однобокая цель. Он призвал главу Германии максимально применить свой авторитет, чтобы разъяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, почему надо заключить мир.

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Крупалла подчеркнул, что после встречи с украинским лидером Штайнмайер должен вылететь в Москву на переговоры с Путиным. Он обратил внимание, что только мирные переговоры дают надежду на восстановление Украины.

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Ранее сообщалось, что президента Германии отправили в бомбоубежище во время поездки на Украину. Штайнмайер совершает визит на Украину впервые после начала специальной военной операции. До этого он собирался побывать в Киеве в июле.