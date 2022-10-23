Депутат бундестага призвал Польшу и Францию объединиться против России | 360°

Мир 23 октября 2022, 10:46 Депутат бундестага призвал Польшу и Францию объединиться против России Депутат бундестага Шойбле: Германия, Польша и Франция должны объединиться против России Unsplash

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Германия, Польша и Франция должны стать ядром европейского оборонительного сообщества против России, считает ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле. Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза. Европа не может реагировать на это в обычном режиме», — считает немецкий депутат.

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Он предложил трем странам разработать общие направления военной политики — затем к ним смогут присоединиться и другие государства, в том числе в Восточной Европе и Скандинавии, которым якобы «угрожает» Россия и которые в связи с этим «не могут поступить по-другому».

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«А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения», — добавил Шойбле.