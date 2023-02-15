15 февраля 2023, 00:08
Депутат бундестага предупредил об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ
Депутат бундестага Дагделен: поставки танков Украине могут привести к ядерной войне
Отказ от прежних табу по поставкам техники НАТО Украине может обернуться глобальной катастрофой. Об этом депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила в интервью Global Times.
По мнению парламентария, это решение приведет к ухудшению отношений между Россией и странами Запада.
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«Отправка тяжелых боевых танков, которую федеральный канцлер Олаф Шольц ранее считал „красной чертой“, является опасной эскалацией», — отметила она.
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Поставки танков Украине танки приближают Германия к участию в вооруженном конфликте. Дагдлен призвала отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический способ выйти из кризиса. Депутат считает, что нужно любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, чтобы предотвратить противостояния России и НАТО.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации по приоритетам работы на 2023 год заявил, что мир скатывается к «более полномасштабной войне», чем украинский конфликт. Он указал, что ядерная война может начаться «случайно или преднамеренно».
Германия
Россия
Украина
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