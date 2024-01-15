Мир 15 января 2024, 08:44 Депутат бундестага предупредил о желании Зеленского взять себе «что-нибудь еще» Депутат бундестага Науйок: Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский занят тем, что смотрит, где можно было бы получить что-нибудь еще, а США тем временем постепенно начали отдаляться от происходящего, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок. О действиях правительства ФРГ в этой ситуации он высказался в интервью Deutschland Kurier.

«Американцы в конечном счете выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще», — подчеркнул Науйок.

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При этом он с возмущением указал на то, что Германия с готовностью быстро подменяет Штаты. В частности, бюджет на военную помощь Украине увеличился до восьми миллиардов евро.

«У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?» — поинтересовался парламентарий.

Происходящее он назвал абсурдом и напомнил, что ФРГ уже опустилась с 8-го на 26-е место в индексе развития стран мира. В какой-то момент, по его словам, уже самой Германии потребуется помощь.

Отдельно он затронул тему протестов местных фермеров, подчеркнув, что «в какой-то момент нужно подвести черту».

«Так не может продолжаться вечно», — заключил депутат.