Мир 13 января 2024, 08:18 Депутат бундестага потребовал разъяснить заявление Шольца о последствиях поражения Украины Депутат ФРГ Кауфманн попросил объяснить слова Шольца о последствиях победы РФ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/globallookpress

Читать 360tv в

Депутат бундестага ФРГ от «Альтернативы для Германии» Михаэль Кауфманн обратился к правительству из-за недавнего заявления канцлера Олафа Шольца. Он потребовал разъяснить слова о возможных последствиях провала ВСУ на Украине. Об этом сообщило издание «Лента.ру».

Кауфманн задался вопросом, какие «серьезные последствия» ждут Германию в том случае, если Россия одержит победу. Депутат также напомнил, что Германия продолжает финансировать ВСУ и проводить антироссийскую санкционную политику.

Реклама

«На какие конкретные „гораздо более серьезные последствия“ был нацелен канцлер [ФРГ Олаф] Шольц, делая свое заявление во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года?» — спросил Кауфманн.

На его вопрос ответила парламентский статс-секретарь Сара Рыглевски.

«Заявление федерального канцлера стоит само за себя», — заключила она.

Ранее СМИ заявили, что Шольц пытается добиться усиления поддержки Украины. По информации газеты The Telegraph, канцлер назвал вклад стран Запада в ВСУ «слишком маленьким».