Депутат бундестага пообещал обратный эффект от антироссийских санкций

Санкции против энергетического сектора России, которые обещает ввести Запад в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в первую очередь ударят по тем, кто хочет их ввести. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член совета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Контре, такие санкции повредят экономикам со всех сторон и в итоге обернутся против тех, кто их ввел. Уже сейчас блокировка «Северного потока — 2» мешает снижению цен для потребителей газа, отметил политик.

Он добавил, что потребность в энергии растет по всему миру, поэтому Россия непременно найдет новых покупателей на предоставляемые ею ресурсы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что в случае введения санкций против «Северного потока — 2» Германи нанесет удар по себе и всему Евросоюзу. Но именно эти страны ждут более дешевый газ, который предполагалось поставлять в рамках проекта. В результате пострадает экономика Германии и ЕС.