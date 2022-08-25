Депутат бундестага перечислил главные проблемы приема беженцев с Украины

Власти Германии сделали популистские заявления о поддержке Украины, но не подготовились к приему беженцев. Из-за этого украинцы стали вызовом для страны, рассказал РИА «Новости» депутат бундестага Евгений Шмидт.

«Делая громкие популистские заявления в поддержку Украины, [правительство] не позаботилось о практической реализации взятых на себя обязательств. <…> Естественно, обустройство такого количества беженцев является настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года», — сказал он.

Немцы начали уставать от пропаганды солидарности с народом Украины, особенно на фоне растущей инфляции и неопределенности относительно зимы. Незапланированные расходы легли на плечи местных бюджетов.

В Германии приняли около миллиона беженцев, однако под видом украинских студентов попытались пробраться выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. С Украины приехали в основном женщины с детьми, и возникла проблема с их размещением — в общежитиях для приезжих обосновались арабы и африканцы, и подселение чревато преступлениями.

Евгений Шмидт добавил, что в крупных городах почти не осталось жилья в аренду, а система образования и так «трещит по швам», даже без учета украинских школьников.