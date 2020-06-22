Депутат бундестага объяснил, почему никто из немецкой власти не прилетит на парад Победы

«Если я правильно понимаю, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей. Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет», — заявил фон Гайр.

Однако драматизировать не стоит. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт. В разговоре с «360» он рассказал, что такое решение Берлина может быть действительно связано с ситуацией с коронавирусом.

Передвижение простых граждан сейчас серьезно ограничены. Думаю, было бы логично, чтобы эти мероприятия были также ограничены. Иначе это будет похоже все на ограничения для простого народа, а не на меры, которые действительно сопутствуют улучшению обстановки Вальдемар Гердт депутат бундестага.

С депутатом согласен представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Он отметил, что в стране присутствует «маленькая истерия» на счет коронавируса. Все большие мероприятия отменили вплоть до следующего года. Народ боится COVID-19. Все следят за социальной дистанцией и носят маски. Во многом поэтому массовые мероприятия чужды.

Кроме того, для Германии Вторая мировая война была шоком. Сознание того, что Германия начала войну, сидит довольно глубоко. В государстве есть глубокое чувство антимилитаризма. Поэтому большой парад военной техники и военной силы выглядит для немцев неподходящим нашему времени. Мы празднуем, но не парадом. Грегори Энгельс представитель Пиратской партии Германии.

Собеседник «360» рассказал, что в стране все вспоминают роль своих родителей — кто был в сопротивлении, кто воевал против нацизма, кто — на его стороне. Гердт также заметил, что Германию нельзя упрекнуть в замалчивании вопроса Победы в СМИ или школьных учебниках. По его словам, этой теме в стране уделяют очень много внимания.

«Вся система школьного образования построена на чувстве вины, которое внушается молодому поколению и всем немцам за это страшное событие. Это гипертрофированное чувство коллективной вины, которое передается из поколения в поколение», — подчеркнул депутат. Единственный, на взгляд Гердта, не совсем логичный момент — то, что больше внимания уделяют победе западных союзников, а не СССР.

При этом, несмотря на пандемию и отношение к военной технике, Энгельс сожалеет, что представителей Германии не будет на параде. «Это был бы хороший повод поддержать русско-немецкие отношения», — считает он.

В понедельник в диппредставительстве ФРГ в РФ сообщили ТАСС, что Германию на параде Победы в Москве может представить посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. «Ожидается, что посол примет участие в параде Победы на Красной площади», — сказали в посольстве. Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе мероприятия в связи с пандемией с 9 мая на 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.