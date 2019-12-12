Москва высылает двух сотрудников посольства ФРГ в ответ на выдворение двух российских дипломатов из Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», как погасить конфликт и почему это в интересах обеих стран.

Гердт объяснил решение Берлина тем, что немецкая сторона более 10 раз обращалась к России за помощью в деле об убийстве гражданина Грузии и РФ Торнике Кавтарашвили, известного как Зелимхан Хангошвили, но за полгода расследования так ее и не получила. По его словам, только после этого Германия решила выслать российских дипломатов для того, чтобы выразить свое недовольство.

«Это официальная версия. Моя точка зрения немножко другая. Реакция нашего правительства усложняет отношения с Россией, которые и без того не в очень хорошем состоянии. Пониманию, что наверняка это было не добровольно, наверняка было давление со стороны», — отметил собеседник «360».

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Он считает, что неслучайно все эти события произошли в преддверии встречи «нормандской четверки». «Как-то этот инцидент слишком вовремя выпрыгнул на политическую платформу и начал сверкать так же, как когда-то Скрипаль», — считает Гердт.

По его мнению, государствам необходимо вместе как можно быстрее наладить ситуацию для того, чтобы все стороны могли объективно понять произошедшее. И сотрудничество РФ в расследовании разрядило бы обстановку — это в интересах обеих стран. Тогда, по словам депутата, случай уйдет с политической арены.

«Если президент России называет убитого бандитом, то уверен, у него есть доказательства. Но сотрудничать надо», — заключил Гердт.

Высылка немецких дипломатов из России стала не единственным решением МИД РФ. Посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы выразить протест из-за «безосновательного решения правительства ФРГ» ранее объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata. В министерстве подчеркнули, что Москва исходит из принципов взаимности.