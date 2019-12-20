Меркель высказалась против введения американских санкций в отношении «Северного потока — 2». Немецкие СМИ назвали это «объявлением войны» Трампу. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, почему не согласен с журналистами.

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«Заявление Меркель очень сильно переоценили. Какое же это громкое заявление, какое же это „объявление войны“? Я бы назвал это скорее виноватым блеянием или тявканьем собачонки, которая пытается что-то сказать. На самом деле, надо срочно принимать меры, чтобы защитить наших предпринимателей, которые участвуют в „Северном потоке — 2“. А об этом ни слова», — заявил Гердт.

По его мнению, если говорить об объявлении войны, то речь должна идти о контрсанкциях. Иначе, считает депутат: канцлер просто сделала то, что не сделать не могла. Ведь энергетическая безопасность Германии напрямую зависит от газопровода. Дальше молчать было нельзя, иначе народ не понял бы.

Меркель известна своими полупосылами: отсидеться, оттерпеться в надежде, что само оно как-то решится. Хотя для такого нерешительного канцлера, всегда исключительно заигрывающего с США, это заявление уже большой шаг Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Гердт уверен, что об экономической зависимости от США Германии надо было думать давно. При этом собеседник «360» отметил, что Берлин зависит не только от американцев, но уже и от китайцев.

«В последние 15-20 лет никакой политики — ни внешней, ни внутренней — фактически не было, все шло на самотек. Все совершалось и держалось, только благодаря трудолюбию немецкого народа и на огромном проценте малых и средних предприятий, которые работают, вне зависимости от того, что творится наверху. Слава богу, что это еще есть. Иначе страна давно бы улетела в хаос. Надеюсь, что с уходом Меркель что-то поменяется. Дальше так Германия не выдержит, локомотив перегрелся», — заключил депутат.

Против санкций США в отношении газопровода Меркель выступила 18 декабря в бундестаге. Канцлер заявила, что готова к «решительным переговорам» по вопросу. Ранее Вашингтон включил в оборонный бюджет на 2020 год пункт о санкциях против иностранных компаний, участвующих в «Северном потоке — 2».