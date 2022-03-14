Депутат бундестага назвал причины украинского кризиса

Поставки оружия Украине только затягивают кризис и никак не помогают этой стране, заявила депутат бундестага Германии от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. По ее мнению, обещание принять Украину в НАТО республике тоже никак не помогло.

Вагенкнехт отметила, что накачивание Украины оружием и вопрос об интеграции страны в НАТО вызвали негативную реакцию со стороны России, написало издание Die Welt.

По мнению парламентария, без «ползучей» интеграции Украины в НАТО, возможно, нынешнего кризиса не было бы. Вагенкнехт подчеркнула, что разумным решением был бы гарантированный нейтральный статус Украины.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в США выступили против передачи польских истребителей МиГ-29 Украине. По данным источников издания, вето наложил лично американский президент Джо Байден.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей «дипломатической загадкой». По словам Кулебы, происходящее напоминает ему игру в пинг-понг.