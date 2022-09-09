Депутат бундестага назвал причину неминуемого провала Украины | 360°

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Депутат бундестага назвал причину неминуемого провала Украины

Депутат бундестага Гизи: Украина не сможет победить Россию

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Чтобы Украина победила Россию, Западу придется ввязаться в третью мировую войну, а этого не произойдет, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Интервью с ним опубликовала газета Der Spiegel.

«В военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить», — отметил политик.

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По его словам, российская армия «очень недооценивается», а Украина «не сможет победить».

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Он признался, что не совсем понимает, почему Германия отказалась от переговоров с Россией.

Ранее немецкий обозреватель Кристоф Шильтц отметил, что Украина не победит в конфликте с Россией, пока Германию возглавляет канцлер Олаф Шольц, поскольку тот, «похоже, боится» президента России Владимира Путина. Журналист указал на то, что Германия не готова передать Украине танки Leopard 2 и БМП Marder.

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Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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