Экономические интересы других стран в значительной степени объясняют противодействие запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал в интервью Handelsblatt руководитель комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

Рот напомнил, что в противодействии российскому проекту заинтересованы, в частности, США. Они имеют собственные планы на газовый рынок Европы.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал Рот.

Он также подчеркнул, что споры вокруг «Северного потока — 2» возникают «даже среди наших партнеров». Рот призвал принять это во внимание и внимательно следить за тем, чтобы объект всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики.

В то же время депутат подчеркнул, что Россия должна дать гарантии продолжения транзита газа через Украину и после 2024 года, когда истекает срок действия соответствующего контракта.

Ранее жители Германии выступили в поддержку «Северного потока — 2». Опрос показал, что его поддерживают 60% жителей страны.